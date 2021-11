Balón de Oro 2021: Cibernautas dan como ganador a Lewandowski y desatan la locura en redes sociales

Pronto los que siguen la cuenta de la revista francesa que entrega este premio desde la década de 1950 supusieron que esta noche entregarán dos premios para salvar la jornada.

En 2020 no se llevó a cabo la ceremonia, pero fue el año en que Roberto Lewandowski hizo una temporada espectacular. Fue campeón con el Bayern en la Bundesliga y de la Champions League.

En 2020, Lewandowski había sido considerado casi unánimemente el mejor jugador. La Fifa lo premió con el The Best, pero France Football decidió no otorgar a nadie el Balón de Oro por la pandemia de covid-19.

Pronto el medio que entrega este reconocimiento, con la ayuda de periodistas deportivos de todo el mundo, desmintió que fueran a entregar dos Balones de Oro. Uno al polaco por el 2020 y otro a Lionel Messi por el 2021.

France Football solo aseguró que eran dos premios nuevos, sin ampliar de qué se trataban. El diario deportivo L’Equipe informó que se estrenarán los galardones al mejor club del año y al mejor goleador del año.

Entonces, de igual manera, acá reaccionaron los cibernautas, asegurando que le darían a Lewandowski el premio al goleador del año y a Messi el Balón de Oro, el séptimo para el argentino que este año consiguió ganar la Copa América en Brasil.

Mientras llega la hora de la verdad hay quienes siguen teniendo a sus propios candidatos. Desde Karim Benzema hasta Cristiano Ronaldo.