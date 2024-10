Barcelona golea al Sevilla y llega a la clásico contra el Real Madrid como líder de LaLiga

Un doblete de Robert Lewandowski y un tanto de Pedri González en 39 minutos, al que se sumó otro doblete más de Pablo Torre en la recta final, le bastaron al Barcelona para solventar el duelo contra el Sevilla (5-1) en el regreso de Gavi y seguir en solitario al frente del campeonato.

Fue una goleada para empezar a pensar en lo que viene: dos grandísimos partidos ante Bayern de Múnich y Real Madrid, que servirán para calibrar el punto de cocción exacto del equipo de Hansi Flick.

La imagen del equipo es el momento de Robert Lewandowski (12 goles en 10 partidos) y el desborde de Lamine Yamal, pero también los galones de Raphinha, que forzó el penalti que abrió la lata.

Flick tuvo que improvisar su once en el último momento con la lesión de Eric García en el calentamiento. Para sorpresa de todos, en vez de poner en juego a un centrocampista, le dio la oportunidad a Ansu Fati y retrasó a Raphinha en la media.

Anotó Lewandowski desde el punto de penalti en el minuto 23 (1-0) y el partido ya fue cuesta abajo para los catalanes. En cuanto el Sevilla intentó jugar un poco más arriba, los azulgrana encontraron más espacios y sus delanteros se lucieron.

De hecho, en una transición llegó el 2-0. Fue una jugada colectiva, con un pase en profundidad de Lewandowski al espacio sobre Lamine, no controló Kounde y Pedri, con una rosca, puso el segundo en el tanteador (min. 28).

Seguía el Barcelona recuperando cerca del Nyland, el Sevilla buscaba alguna contra, pero el partido estaba en cada momento donde quería. En el 39, un latigazo de Raphinha lo desvió Lewandowski y el partido ya estaba decidido (3-0).

OMG Pedri what was that???pic.twitter.com/N49szX16z5