Barcelona-Juventus y Atlético-Spartak Subotica en la Champions femenina

Mientras que las azulgrana tendrán un hueso duro de roer en la primera eliminatoria -las vencedoras de los dos últimos campeonatos italianos-, su rival en la final de la ‘Champions’ 2018/2019, el poderoso Lyon francés, tiene un enfrentamiento más asequible con el Riazan VDV, las campeonas rusas.

El sorteo también deparó unos interesantes Arsenal-Fiorentina y Göteborg-Bayern de Múnich.

Los partidos de ida de los dieciseisavos tendrán lugar el 11 y 12 de septiembre, y los encuentros de vuelta el 25 y 26 de septiembre.

Una vez se conozcan a los equipos clasificados, el sorteo de los octavos de final se realizará el próximo 30 de septiembre, también en Nyon.

La final está programada para el próximo 24 de mayo de 2020 en Viena, Austria.

