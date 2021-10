Barcelona-Real Madrid: El Camp Nou podrá albergar 100% de público para Champions y el clásico español

La decisión del gobierno regional catalán elimina así a partir del viernes la limitación al 60% del aforo en los estadios que regía hasta ahora.

La medida ha sido bien acogida por los equipos catalanes, como el Barcelona, cuyo presidente, Joan Laporta, ya había dejado ver su deseo de poder llenar el Camp Nou.

“Es un perjuicio muy grande. Les agradecería que le dieran otra vuelta porque nos perjudica mucho económicamente”, afirmaba el pasado 29 de septiembre Laporta, después que el gobierno central español autorizara la vuelta al 100% en los estadios.

Cataluña y el País Vasco decidieron, sin embargo, mantener entonces sus propias restricciones.

