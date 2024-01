Barcelona – Villarreal: La jugada que tiñó de controversia el partido y el explosivo audio del VAR que desvela la verdad

La polémica no fue ajena a este enfrentamiento, ya marcado por la controversia del gol anulado a Gerard Moreno. En este contexto, el posible penalti a favor del Barça volvió a encender la incertidumbre en un encuentro que ya se perfilaba como todo menos convencional.

El momento crítico se presentó cuando Gündoğan estrelló el esférico contra el brazo de Comesaña dentro del área, desencadenando la decisión inicial de Munuera Montero de sancionar la pena máxima. Sin embargo, el drama se intensificó cuando el árbitro de campo, tras una consulta con Jaime Latre, decidió analizar detenidamente la jugada en el monitor.

Después de unos segundos de revisión, Munuera Montero tomó la controvertida decisión de anular el penalti, argumentando que Comesaña, en la acción, se encontraba de espaldas y con el brazo pegado al cuerpo. Esta determinación, aunque respaldada por la tecnología, generó reacciones efusivas, especialmente por parte del entrenador del Barcelona, Xavi Hernández.

No es mano Invictos Xavi dice lo que es una verguenza pic.twitter.com/7d49C97KaT — Angel (@AngelPaLasNenas) January 27, 2024

Xavi, sin titubear, expresó su indignación ante las cámaras de ‘DAZN’: “¡Es una vergüenza, una vergüenza!”. Incluso después del pitido final, mantuvo su posición, insistiendo en que era un penalti claro. Sus declaraciones, impregnadas de frustración, reflejaron la tensión y la importancia percibida de la jugada en el resultado del partido.

La postura de Xavi fue firme: “Esa jugada es clave… el cuarto árbitro me dice que es penalti, que le da en el codo; no quiero decir nada que me van a sancionar”, comentó en ‘DAZN’, revelando la frustración y la percepción de injusticia que se apoderó del banquillo azulgrana.

La controversia no se detuvo con el pitido final. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desató más controversia al publicar el audio del VAR sobre la revisión de la jugada en cuestión. Las palabras de Jaime Latre desde la sala VOR fueron reveladoras: “Te recomiendo un On Field Review, el brazo de Comesaña está pegado al cuerpo”. Acto seguido, Munuera Montero fue convocado para una revisión más detallada.

En el audio, se escucha a Munuera Montero expresando sus pensamientos durante la revisión: “Tengo el punto de impacto, quiero ver la secuencia. La tiene pegada al cuerpo. Vale, dame otra cámara. No es mano, cancelo penalti”. Estas palabras revelan el proceso meticuloso detrás de la decisión final, destacando la importancia de la posición del brazo de Comesaña en la conclusión del árbitro.