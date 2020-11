Barrilete, música y aplausos en el adiós a Maradona en canchas argentinas

Desde los altavoces del estadio de Racing, ‘Juan Domingo Perón’ de la ciudad de Avellaneda, al sur, sonaron a todo trapo los acordes de un tema del músico cuartetero (tonada cordobesa) Rodrigo, la canción más popular de las dedicadas al excapitán albiceleste.

Versos como “en un potrero forjó una zurda inmortal”, “su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas” y “en una villa (asentamiento) nació, fue deseo de Dios, y sobrevivir a una humilde expresión, y enfrentar la adversidad” emocionaron a los jugadores de Racing y de Unión, que aplaudieron más de un minuto.

Los dos planteles salieron al campo con la camiseta de la selección, el 10 en la espalda y el apellido Maradona, arriba de las de sus respectivos conjuntos.

Formaron una ronda en el círculo central y vieron como el gran globo se llevaba en la cola a un cometa con los colores albicelestes y el número 10, homenaje al ‘barrilete cósmico’ con el cual el relator Victor Hugo Morales lo hizo entrar en la historia.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka.

🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV

— All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020