Bayern Múnich le dio un baño de realidad al Barcelona y ahora, con el efecto Xavi, irán a la Europa League

De esta forma se mostró Xavi después de la dolorosa eliminación en Múnich, Alemania. No titubeó en decir que era la realidad del Barcelona, lo cual también dijo su predecesor, Ronald Koeman solo que con otras palabras: “es lo que hay”.

La tarea se presentaba casi imposible y la lógica acabó imponiéndose en el Allianz Arena, donde el Bayern de Múnich volvió a golear 3-0 a un Barcelona, que sólo logró aguantar veinte minutos el ritmo de los germanos.

“La dramática decadencia del Barsa vivió anoche un nuevo capítulo. Tal vez el definitivo. La eliminación de la Champions aunque fuera previsible es tremendamente dolorosa”, escribió este jueves 9 de diciembre el director de Sport, Lluís Mascaró, en su columna.

“No estamos entre los mejores” de Europa, reconoció tras el encuentro el central uruguayo del Barcelona, Ronald Araújo, tras certificar la eliminación en la fase de grupos de la Champions por primera vez en dos décadas.

Ante el Bayern, que ya había vencido también en el Camp Nou 3-0 en la primera jornada del torneo continental, el Barsa volvió a mostrar de nuevo sus carencias: debilidad defensiva y falta de gol.

Memphis Depay y los atacantes azulgranas no puede colmar el hueco goleador dejado por Leo Messi y Antoine Griezmann en el ataque barcelonista con los escasos dos goles marcados en seis partidos en Champions frente a los 21 de su rival del miércoles.

En la Liga, es el séptimo equipo más goleador con 23 tantos, lejos de los 37 del Real Madrid, que encabeza la clasificación a 16 puntos de los catalanes.

“El Barça no intimida en su plan ofensivo, cuando lleva más de una década siendo el mejor atacante del mundo”, concluyó el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, este jueves.

La falta de pólvora se ha combinado con una debilidad defensiva atrás, que le ha llevado a encajar 11 tantos en la fase de grupos de la Champions frente a los 4 que recibió la pasada temporada en ocho encuentros del máximo torneo continental de clubes europeos.

Las apretadas finanzas del Barcelona, que con su eliminación prematura el miércoles van a recibir otro duro golpe, tampoco ayudan a mejorar una plantilla descompensada con jugadores demasiado jóvenes y faltos de experiencia y otros ya veteranos, que aguantan lo justo el fútbol físico actual.

La llegada de Xavi al banquillo el mes pasado “creó un nuevo estado de ánimo que tenía algo más de superstición que de otra cosa, pero la realidad se va imponiendo. El Barça tiene lo que tiene y no le da para más”, escribió este miércoles el presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño.

El propio Xavi certificaba esta constatación con unas declaraciones muy parecidas al “esto es lo que hay” de su antecesor Ronald Koeman, por las que fue muy criticado.

“Yo quería competir en esta Champions y tratar de ganarla, pero la realidad nos dice que no estamos al nivel. Es duro, pero es así”, dijo el técnico azulgrana el miércoles tras el encuentro.

Emblema de la época más exitosa del Barsa, Xavi llama a asumir la situación del club y dar inicio a una nueva era.

“Esto debe ser un punto de inflexión. Hoy empieza una etapa nueva. No conformarnos con esto, porque el Barça no merece estar donde está actualmente”, añadió.

Y para ello, deberá concentrarse ahora en las competiciones que le quedan como LaLiga, donde marcha muy rezagado, la Copa del Rey o la Europa League, mientras mira al mercado de enero en busca de un posible refuerzo.

LATEST NEWS | @Memphis has injured the biceps femoris in his left hamstring. He is out and his recovery will determine his availability.

MORE DETAILS: https://t.co/AEazylUy5P pic.twitter.com/Y2Gfwuv4pI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2021