Bayern de Múnich y Real Madrid empataron a dos en la ida de las semifinales de la Champions League, disputada en el Allianz Arena, tras un doblete de Vinícius Junior para el equipo español y los tantos de Leroy Sané y Harry Kane par los locales.

Los germanos remontaron el tanto inicial de ‘Vini’ en solo cuatro minutos, en el 53 y el 57, pero el brasileño volvió a poner la igualada, de penalti, en el 84.

El empate dejó todo abierto para la vuelta que se jugará el próximo miércoles 8 de mayor en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España.

Por parte del Bayern, los goleadores fueron el alemán Leroy Sané y el inglés Harry Kane, este último por la vía del penalti.

Tras el final del encuentro, Vinícius Jr atendió los micrófonos de Movistar y aboga para vivir una noche mágica en casa : "Siempre queremos ganar, pero sabemos que esta competición es así, no puedes regalar balones y goles porque los equipos marcan las ocasiones que tienen. Tenemos que seguir con la cabeza tranquila, descansar hasta la próxima semana y sabemos que la afición y nosotros lo vamos a dar todo para clasificarnos. Ahora toca hacer una noche mágica en casa", expresó.

Vinícius también ensalzó el partido de su compañero Toni Kroos, quien le dio la asistencia del primer gol, y se mostró confiado con miras al partido de vuelta.

“Toni siempre hace las cosas muy fáciles y me ha regalado un gol. Además, estoy muy contento con el trabajo defensivo; si seguimos así podemos ganar en casa”, señaló.



“Entrenamos muchos años juntos y ya le conozco muy bien. Y él a mí. Me alegro mucho de poder marcar dos goles. Ahora toca hacer una noche mágica en casa”, amplió.



Además, el brasileño ponderó el haber logrado un empate en los últimos minutos. “En esta competición es importante no perder y estamos aquí por eso. Hay que seguir para hacer grandes cosas y llevar al Real Madrid donde se merece, que es en la final”, declaró.

