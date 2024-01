Bellingham derrocha calidez: El bonito gesto con un recogepelotas que enamora a los aficionados

El mediocampista inglés, Jude Bellingham, ha conquistado no solo la admiración por su destreza futbolística, sino también por su nobleza de corazón. En un acto que ha enternecido a todos los seguidores blancos, Bellingham, el nuevo referente del Real Madrid, demostró su calidad no solo en el campo, sino también en gestos que van más allá del futbol.

Este noble gesto no se limitó a un solo niño. En una jornada especial de Reyes, Bellingham compartió risas con Rüdiger y dejó una impresión imborrable en el pequeño Oli, quien expresó: “Bellingham es mi favorito, durante el partido me estaba vacilando. No le he entendido (cuando le puso la toalla y le habló), pero fue un bonito gesto”.

Además, el futbolista mostró su preocupación por sus compañeros, al cederle su manta a Nico Paz al salir del terreno de juego durante la segunda mitad.

Jude Bellingham ve que el recogepelotas tiene frío y le da su manta 😍🥹✨ pic.twitter.com/zPZbC3Mmxp — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) January 6, 2024

Del mismo modo, los pequeños recogepelotas se volvieron locos en la antesala del encuentro, al ver salir al inglés del túnel de vestuarios hacia el banquillo madridista, de acuerdo a lo que mostró ASTelevisión en su cuenta de Instagram.

De esta manera, el Real Madrid no solo ha adquirido un crack, sino un referente que trasciende el campo. Con tan solo 20 años, Bellingham se posiciona como ejemplo tanto por sus habilidades futbolísticas como por su actitud ejemplar fuera del terreno de juego, marcando una era en el club blanco.