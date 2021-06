Benzema falla penalti en su regreso con Francia, pero junto a Griezmann y Mbappé deslumbran y meten miedo

Francia venció tres a cero en un amistoso a la Gales de Gareth Bale, que jugó una hora con uno menos.

Benzema realizó un buen partido, mostrando sintonía con sus compañeros de ataque, pero erró un penalti que él mismo había provocado en el minuto 25 pitado con ayuda del VAR.

El 9 del Real Madrid, en su 82 selección, rondó el gol en varias ocasiones, como en el disparo al poste en el minuto 79, en el que Ousmane Dembélé aprovechó para hacer el tercero.

Francia, que debuta el 15 de junio ante Alemania en la Eurocopa en un difícil grupo que cuenta también con Hungría y Portugal, tuvo una plácida noche en un encuentro condicionado por la tempranera expulsión de N. Williams en el 25.

Gales, liderada por Bale, que jugó solo una hora, se dedicó a defenderse e intentar no encajar una goleada.

Benzema volvió al mismo escenario en el que jugó con Francia hace 5 años y 7 meses, el estadio Allianz Riviera de Niza. El 8 de octubre de 2015, en un amistoso ante Armenia, en el que entonces hizo un doblete (4-0).

El partido de Benzema es muy completo. Pero habrá quien leerá solo el cuadro final y notará que no ha marcado, y dirá que es un mal partido porque no hizo gol. Déjenlo, no sabe lo que dice.

