Bielsa logra su primera victoria en la Premier League y James Rodríguez vuelve a brillar con el Everton

Dieciséis años después, el Leeds volvió a disputar un partido en la élite del futbol británico en su estadio de Elland Road.

Una semana después de perder 4-3 en Anfield, logre o no su objetivo de la permanencia, el Leeds de Bielsa promete espectáculo para toda la temporada.

El portugués Helda Costa adelantó al equipo dirigido por el ‘Loco’ en el minuto 5.

El delantero serbio del Fulham Aleksandar Mitrovic estableció la igualada al convertir un penal en el minuto 35.

💬 "We always try to improve" Marcelo reacts to today's 4-3 win and discusses what the side will look to work on pic.twitter.com/QUI19hdxwb

— Leeds United (@LUFC) September 19, 2020