“Bienvenido a casa”: El mensaje con el que el Inter Miami confirmó la llegada del uruguayo Luis Suárez a la MLS

“Bienvenido Luis Suárez al sueño de Miami”, escribió el conjunto de rosa en su cuenta oficial de X para darle la bienvenida al ariete tras semanas en las que su incorporación se había dado prácticamente por hecha.

El contrato de Suárez con su nuevo equipo será por un año.

El Inter Miami, que tiene entre sus propietarios a David Beckham, acompañó el anuncio con una foto de cuatro niños sentados de espaldas con los dorsales 9 (Suárez), 10 (Messi), 18 (Jordi Alba) y 5 (Sergio) y el siguiente mensaje: “Nada más lindo que jugar con amigos”.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠

We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!

Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023