Brasil da a conocer cuatro de las cinco sedes donde se disputará la Copa América 2021

“Confirmada la Copa América en Brasil. Venció la coherencia. Quien es sede de partidos de Libertadores, Sudamericana, sin hablar de los campeonatos estatales y el brasileño, no podría darle la espalda a un campeonato tradicional como este”, anunció en Twitter el ministro de la Casa Civil (gabinete), Luiz Eduardo Ramos.

Poco antes, en un acto en el Ministerio de Salud, Bolsonaro dijo que “todo indica que Brasil será sede de la Copa América”, que se disputará sin público entre el 13 de junio y 10 de julio.

Así que el gigante latinoamericano, el segundo país con más fallecidos por covid (más de 465.000), deberá ponerse las pilas para organizar la competición de selecciones más antigua del mundo, tras la baja de las sedes originales: Argentina, por el empeoramiento de la pandemia, y Colombia, en medio de un estallido social que deja decenas de muertos.

La noche del lunes, Ramos dijo que la celebración del torneo en Brasil -anunciada horas antes por la Conmebol- no estaba confirmada y que el gobierno le había puesto condiciones a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para acogerlo, como que no haya público y que todos los miembros de las delegaciones, que tendrán un máximo de 65, sean vacunados.

