Camavinga le resta importancia al pinchazo del Real Madrid: “Cinco puntos no son nada”

“Son dos puntos perdidos pero LaLiga es muy larga, no perdemos la confianza porque tenemos otro partido en cuatro días”, aseguró.

“La temporada es muy larga, quedan muchos partidos y no se puede decir quien va a ganar. Cinco puntos no son nada con lo que queda y lo vamos a ver”, añadió.

Camavinga recordó sus inicios para encontrar alguna ocasión en la que ya jugó de lateral, posición en la que jugó en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid cuando se lesionó Ferland Mendy y todo el encuentro ante la Real Sociedad.

“En mi primer club en Francia, en el filial del Rennes, ya jugué ahí. También lo hice de lateral en el Mundial. Estoy aquí para ayudar a mi equipo y darlo todo. No es mi decisión”, dijo en Movistar LaLiga.

Por último, afirmó Camavinga que la falta de gol en el partido ante la Real Sociedad no afectará al Real Madrid. “Hay partidos que no podemos marcar pero no vamos a perder la confianza en el remate. Miramos adelante”.