Carlos “el Pescado” Ruiz nominado al Salón de la Fama del futbol en Estados Unidos

El Salón de la Fama del Futbol Nacional de Estados Unidos de América dio a conocer una lista de las personas elegibles para ser parte de este grupo selecto entre los que se encuentran el futbolista Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, el Pescado. Las votaciones dan inicio esta semana y la premiación será el 22 de mayo de 2021. En esta ceremonia le darán ingreso a Carlos Bocanegra y Andrés Cantor, elegidos de la clase 2020.

Ruiz Gutiérrez es parte de un grupo de exfutbolistas que aportaron mucho a la liga estadounidense de futbol por largo tiempo. En 2020 también fue nominado.

Los argumentos del Salón de la Fama para nominar al Fish es que “es un delantero que fue estrella y goleador en la Major Leage Soccer (MLS)”.

El guatemalteco jugó diez temporadas en la MLS entre 2002 y 2016 para el Galaxy de Los Ángeles, Dallas FC, Toronto, Philadelphia y el DC United.

📰 Eligible candidates for 2021 National Soccer Hall of Fame ballots announced.

The committees begin deliberations this week to select a Class of 2021 from the 245 candidates who appear on the Player, Veteran and Builder ballots.@Pepsi | @WinStarWorld | @NEC | @Heineken

— National Soccer HOF (@soccerhof) January 13, 2021