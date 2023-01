Carlos Tévez reveló la razón por la cual no felicitó a Lionel Messi tras ganar el Mundial

“Seguí poco el Mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba” dijo Tevez, que luego explicó que no felicitó a Messi: “ No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono a explotado . Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él”.

El “Apache” también reconoció que no extraña el futbol, ya que le “agotó”.

El ex jugador de equipos como Boca Juniors, Manchester City, Juventus, entre otros, también mencionó que disfruta de la etapa que vive y que le encantó ser entrenador.

“Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político. Apenas salí de Rosario Central me llamaron de Independiente. Estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente. El ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó“.