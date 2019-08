Carvajal, nuevo contratiempo para Zidane

Dani Carvajal del Real Madrid es otro dilema para Zidane. (Foto Prensa Libre: AFP)

El lateral derecho del Real Madrid será baja por el fallo del Comité de Competición de mantener las sanciones del pasado curso.

El Real Madrid esperaba una resolución favorable a la propuesta trasladada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que Carvajal pudiese jugar el primer partido de LaLiga, recibiendo el indulto a la sanción acumulada del fin del curso pasado.

Zidane incluyó en la convocatoria a Carvajal y contaba con el internacional español como titular en el lateral derecho. La noticia de la decisión final llegó en el vuelo de Madrid a Vigo. Su ausencia provoca que pierda al segundo titular en un viernes marcado por la lesión muscular de Hazard, que será baja para un mes.

Lee también: Tragedia en el futbol africano, un futbolista fallece en Gabón en pleno partido

Álvaro Odriozola ocupará la posición de Carvajal en el equipo titular y las circunstancias provocan que Zidane medite seriamente iniciar el partido en Balaídos con tres centrales y dos carrileros.

Tanto Carvajal en un tuit en el que aseguraba que “entrenamiento perfecto; futuro incierto”, como Zidane en rueda de prensa, se quejaron de la situación vivida y no saber a horas del debut si el jugador podía jugar. “Son cosas que no controlo y es un poco difícil aceptarlo. No me parece normal pero es así”, afirmó el técnico vasco.

