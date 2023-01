Caso Dani Alves: Despedido de Pumas, la declaración de la denunciante y su primera noche en prisión

“Con la información del proceso legal que enfrenta y por el cual se encuentra detenido, tomamos la decisión de desvincularlo con causa justiciada” informó Leopoldo Silva, el presidente de Pumas.

Según información de El Periódico de España, entre de los indicios para que Alves fuera enviado a prisión, se encuentra la declaración de la víctima.

“La víctima ha denunciado que Alves se sentó en el váter, le subió el vestido, le pidió que dijera que era su ‘putita’, la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Después, le dijo que esperara a salir a que lo hiciera él en primer lugar”, sostuvo el medio español.

La denuncia llegó 48 horas después de cuando habría sucedido el hecho, el cual, según la información manejada se dio la noche del 30 de diciembre.

Después de ser detenido en la mañana del viernes, Alves fue trasladado a la prisión Brians 1. El brasileño pasó su primera noche en la instalación que está ubicada a unos 40 kilómetros de Barcelona y el diario “La Vanguardia” informó que a Alves se le dio el mismo trato que al resto de internos.

“No se hizo nada extraordinario, ni recibió un trato diferente al de los otros tres hombres que ingresaron también el viernes por la noche en esa misma cárcel“.

El mismo diario afirma que por el momento el brasileño exjugador de equipos como el FC Barcelona, PSG y Juventus, se mantiene en una celda individual por motivos de seguridad y que apenas ha dicho palabras.

“El médico le ofreció una pastilla para dormir y no la quiso. Los funcionarios le ofrecieron la posibilidad de hacer la llamada a la que tiene derecho, pero no pudo hacerla porque no recordaba ningún número (…) Los funcionarios pusieron a disposición del jugador un libro para distraerse, y le entregaron una botella de agua. Se trata de una celda individual con una ventana al exterior, una cama, un pupitre, una ducha y un retrete. Un funcionario le llevó una bandeja con la cena sobre las diez de la noche y apenas comió. Un poco de fruta nada más” informa el diario.

🚨🚨🚨 DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona. El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

Según los detalles sobre su declaración antes de ser detenido, Alves habría cambiado su historia inicial, en donde afirmaba que no conocía a la mujer que lo denunció, sin embargo, el brasileño afirmó el viernes haber tenido relaciones consentidas con la denunciante.