Cesc Fágregas en defensa de Messi: “Nunca han tenido a un jugador de ese nivel en toda la historia del PSG”

“Nunca han tenido a un jugador de ese nivel en toda la historia del PSG”, fueron las palabras del ex internacional por España y amigo de Messi, Cesc Fábregas en una entrevista para el medio español Marca.

“Es mejor estar agradecido y apoyarlo, en lugar de machacarle. Porque es un jugador que, si no es este año, el año que viene, te puede dar grandes alegrías, que es lo que quieren”, agregó el español, con quién Messi compartió en el FC Barcelona.

Fábregas también se había pronunciado en redes sociales, recriminando el actuar de los aficionados del PSG “El fútbol no tiene memoria alguna… es una pena. Siempre con ustedes hermanos”, soltó en un tweet.

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2022