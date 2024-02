Al Atlético de Madrid del Cholo Simeone le tocará remar contra corriente el próximo miércoles 13 de marzo cuando deba recibir al Inter de Milán en la cancha del estadio Cívitas Metropolitano ya que este 20 de febrero cayó en San Siro por 1-0.

El equipo español sucumbió en un eléctrico compromiso que se decidió gracias a un gol conseguido por Marko Arnautović al minuto 79 en una jugada que Oblak rechazó en primera instancia, pero el balón quedó en posesión de Arnautović, quien se marchó del meta esloveno y logró el 1-0.

El Atlético no logró el objetivo que tenía, que era buscar dar un paso más hacia un título que se le resiste a Diego Simeone desde que es entrenador colchonero.

Ya fuera de la Supercopa de España, con las semifinales de la Copa del Rey en su contra y la distancia de 16 puntos en Liga ante el Real Madrid, el Atlético aspira en la Champions a "salvar" su temporada, sin embargo, el buen trabajo del Inter de Milán de Simone Inzaghi le negó poder tomar ventaja en la ida de los octavos de la Champions.

Fuera del terreno de juego existió una figura que llamó la atención desde las gradas del estadio San Siro. Y es que un famoso se escondió detrás de una máscara mientras se desarrollaba el Inter de Milán vs Atlético de Madrid.

En las redes sociales comenzó a correr un video de una persona encapuchada y con el rostro cubierto. Muchos se preguntaron de quién se trababa y la respuesta no tardó en llegar. El misterioso personaje era el rapero y artista Kanye West.

Uno de los hechos que terminó revelando de quién se trataba era porque a su lado estaba ubicada Bianca Censori, pareja de West y otros compañeros del músico estadounidense. La relación del artista y el Inter de Milán no es nueva, puesto hace un tiempo lanzó un álbum titulado "Vultures 1", en donde dos canciones de los ultras del Inter tienen aparición.

La razón detrás de esto es la admiración de su hijo Saint al futbol. El rapero organizó a los ultras del Inter de Milán que dieron sus voces para las canciones "Carnival" y "Stars".

Kanye West, his wife Bianca and Ty Dolla $ign at the San Siro for Inter vs. Atlético Madrid 👀 pic.twitter.com/aOjb9nBMmS