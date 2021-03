Champions League: El joven Erling Haaland no encuentra rival entre los goleadores

Erling Haaland, delantero noruego del Borussia Dortmund, domina la clasificación de goleadores de la Champions League, tras marcar cuatro de los cinco tantos de su equipo al Sevilla en octavos de final, ampliando a cuatro los goles de ventaja sobre sus perseguidores.

El poderío de Haaland es abrumador en la Liga de Campeones. Autor de dos dobletes en los octavos de final, el potente delantero noruego dio la clasificación al Borussia Dortmund y un zarpazo en la pugna por acabar como máximo artillero del torneo.

