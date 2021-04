Champions League: El Real Madrid busca las semifinales en Anfield ante un Liverpool que cree en la remontada

El Real Madrid viajó el martes 13 de abril a Anfield en busca de un pase a semifinales de la Champions League ante el Liverpool (13 horas) amparado en su victoria 3-1 en la ida de cuartos de final, pero lastrado por sus bajas en defensa.

El equipo merengue llega a esta vuelta de cuartos de la Champions con los ánimos por las nubes, tras su triunfo en la ida y su victoria el domingo en el clásico liguero contra el Barcelona, que le ha metido de lleno en la pelea por el campeonato español.

“Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo”, advertía el sábado un satisfecho Zinedine Zidane tras ganar al Barsa, aunque advirtiendo que la temporada aún no ha terminado “y sabemos que va a ser difícil”.

Trece partidos oficiales consecutivos sin perder unidos a esos dos últimos triunfos de prestigio suponen una gran inyección de moral de cara a un encuentro complicado, al que el Real Madrid llega con bajas sensibles en defensa. No están ni Raphael Varane ni Sergio Ramos.

A las ausencias de Sergio Ramos y Raphael Varane en el eje de la defensa se unen los problemas en el lateral derecho, donde sin Dani Carvajal, lesionado desde mediados de febrero, Zidane tampoco podrá contar con Lucas Vázquez.

El extremo madridista reconvertido en defensa ante la lesión de Carvajal sufrió un esguince de rodilla contra el Barcelona, lo que debería obligar a Zidane a recurrir a Álvaro Odriozola, que apenas ha intervenido en seis partidos esta temporada.

En el eje de la defensa deberían repetir Militao y Nacho Fernández, que el sábado ponía de relieve la implicación de los menos habituales: “Todos estamos dando la cara en partidos importantes”.

Impulsados por la velocidad de Vinicius y la eficacia de Karim Benzema en la ida, ambos deberían volver a tomar las riendas del ataque de los blancos en el feudo del Liverpool, donde el Real Madrid intentará evitar sorpresas como la del Barcelona en semifinales de 2019.

En aquella ocasión, el equipo inglés goleó 4-0 al Barça, remontando el 3-0 cosechado en la ida en el Camp Nou para meterse en la final continental, que acabaría ganando.

Un buen recuerdo para los de Jurgen Klopp, que soñarán con repetir la hazaña en su campo, aunque el técnico alemán ya advertía la semana pasada que la tarea se auguraba complicada y más sin la presencia de público en el campo.

“Un estadio lleno habría sido importante para nosotros”, dijo Klopp este martes en rueda de prensa, precisando que “sin los aficionados en las tribunas, tenemos que crear nuestro propio ambiente” de remontada.

“No se pueden dar por sentadas las remontadas. No es porque lo hemos logrado antes que se va a volver a repetir, pero si estamos a nuestro mejor nivel en el partido, tenemos una posibilidad”, añadió el técnico alemán, que el sábado ganó en Anfield 2-1 al Aston Villa.

"My job – and the job of the boys – is to channel your energy despite the forced distance. We know it’s still there, therefore we can still use it." 👊

Jürgen Klopp's #UCL programme notes ⤵️

— Liverpool FC (@LFC) April 13, 2021