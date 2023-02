Champions League: Las declaraciones de Jürgen Klopp sobre Vinicius previo al juego de ida

“Nada en el mundo puede justificar eso. Él es un jugador de clase mundial y que lo que esté haciendo en el campo esté provocando eso… Es una locura”.

Además, Klopp aprovechó para alabar al futbolista brasileño, que fue el que sentenció a su equipo en la final de la Champions el pasado año en París.

“Vinícius ha marcado tres goles al Liverpool, uno de ellos el de la final de mayo. Marcar un gol para el Real Madrid en una final de Champions ya te convierte en una leyenda. Estoy seguro”, añadió el preparador alemán.

“El problema del Real Madrid es que tratas de impedir que les lleguen pases que puedan jugar con libertad, pero es que si defiendes bien a Vinícius, entonces aparece Benzema o Rodrygo, o quien sea. Luego además está Modric. Son algunos de los mejores del mundo, hay que defenderles de manera colectiva”.

