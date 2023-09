Champions League: Partidos, resultados y clasificaciones tras la primera jornada

El primero finalizó con un marcador de 0-0, siendo un encuentro ampliamente dominado por los italianos, siendo Rafael Leao uno de los principales protagonistas al ser autor de uno de los errores del año.

En el otro encuentro, el Leipzig sacó adelante una victoria por 1-3 ante el Young Boys, marcaron Simakan, Schager y Sesko para la visita. Por el local anotó Elia.

El resto de compromisos dieron inicio a las 13 horas:

El Barcelona consiguió su segunda manita consecutiva al pasarle por encima a un Antwerp que debutó en la Champions. Joao Félix continúa demostrando que está en un buen momento de forma ya que anotó dos goles además de asistir uno más a Lewandowski. Bataille fue autor de un autogol y el último tanto culé fue obra de Gavi.

En uno de los duelos más llamativos de la jornada el París Saint Germain superó al Borussia Dortmund con un claro 2-0, la anotaciones fueron obra de Kylian Mbappé por la vía del penal y otro más de Hakimi.

El campeón defensor del título el Manchester City comenzó cuesta abajo su duelo como local ante el Estrella Roja, sin embargo, el cuadro Sky Blue fue capaz de remontar el tanto inicial de Bukari gracias a un doblete de Julián Álvarez y otro gol más de Rodri.

En el Grupo E el liderato le pertenece al Feyenoord, que logró 3 puntos tras su victoria ante Celtic, segundo es el Atlético de Madrid y la Lacio le sigue, último es el equipo escoces.

En el F, el PSG se pone líder con 3 unidades, siguen Milán con 1 puntos, misma cantidad que el Newcastle y cierra el Dortmund con 0.

En el Grupo G el Leipzig se ha hecho con el primer puesto, por el momento iguala en goles a favor, en contra y en puntos (3) con el Manchester City. Tercero es el Estrella Roja y cierra en el fondo el Young Boys.

Finalmente el FC Barcelona ha tomado el primer puesto indiscutido de su grupo (H), el equipo culé tiene 3 puntos pero 5 goles a favor. Después está el Porto con 3 unidades, abajo en la tabla el Shakhtar y Antwerp.

The fourth goalkeeper in history to score in the Champions League. 👏

Unbelievable. #UCL pic.twitter.com/FMNnBuDeKO

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2023