A pesar de desventajas tempranas de 2-0 y 3-1, el equipo que dirige el entrenador estadounidense, Frank Klopas, encontró una heroica respuesta, culminando en el gol de Kellyn Acosta desde más allá del medio campo en el minuto 99.

El cuarto y definitivo tanto del encuentro se vio influenciado por las correntadas de aire en las postrimerías del lago Michigan. Esto porque en el tramo final del encuentro, tras el disparo de Acosta, desde el círculo central, el portero visitante, Jonathan Sirois, se vio sorprendido por el extraño efecto que tomó la pelota.

En primera instancia, parecía que este no llevaba peligro, pero el efecto que le imprimió el aire hizo que este se enfilara al arco del canadiense, quien se quedó sin reaccionar a tiempo, lo que sentenció el cotejo en favor de los locales.

Antes, en la primera parte, Matías Coccaro de Montreal aprovechó dos tiros penales para otorgar a su equipo una ventaja inicial de 2-0, al minuto 7 y luego al 12. Sin embargo, Maren Haile-Selassie acortó distancias para los de Klopas justo antes del descanso, manteniendo viva la esperanza del equipo dueño de casa.

La segunda mitad fue un torbellino de emociones. Dominik Yankov extendió la ventaja de Montreal a 3-1 en el minuto 70, pero el Fire no se rindió y tomó un segundo aire cuando Raheem Edwards fue expulsado por una tarjeta roja en el minuto 82, lo que permitió a Brian Gutiérrez reducir la brecha a un solo gol desde el punto de penalti.

El dramatismo alcanzó su punto máximo en los minutos finales del encuentro. En el minuto 95, Hugo Cuypers igualó el marcador a 3-3 con un cabezazo preciso, desencadenando la euforia en las gradas. Sin embargo, el momento decisivo llegó en el último suspiro del tiempo añadido.

Con Montreal retrocediendo para proteger su ventaja, un despeje mal ejecutado del portero dio paso a una jugada milagrosa. Kellyn Acosta, recientemente adquirido como agente libre, vio su oportunidad y aseguró la primera victoria de la temporada para el Chicago Fire FC.

