Chicharito Hernández: “Si le marco al Real Madrid, celebraré”

“Hay que imaginar siempre lo mejor, lo más alto, y lo voy seguir repitiendo, aunque hay que ir tranquilo, paso a paso. Se sumó ahora en esta competición -de la que el Sevilla es pentacampeón-, pero la Liga sigue el domingo y luego hay que continuar y estar preparados para seguir luchando”, dijo ‘Chicharito’ en la zona mixta tras el partido.

La próxima cita del Sevilla y de Hernández es el próximo domingo, a las 13 horas, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, frente al herido Real Madrid, que llegará a este duelo después de perder 3 a 0 en París.

El equipo que además dirige Julen Lopetegui, exentrenador del combinado merengue, es el actual líder del futbol español, con 10 puntos, después de tres triunfos y un empate, en cuatro jornadas disputadas.

El Real Madrid también llega invicto a este duelo (dos triunfos y dos empates), con con la moral baja, después de la mala imagen que dejó frente al París Saint-Germain.

Es por eso que, el Sevilla es el favorito para ganar este duelo, y Javier Hernández podría ser vital.

“Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado. No es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí”, dijo el mexicano en el programa ‘El Partidazo de COPE’.

