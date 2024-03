José Luis Chilavert, exfutbolista paraguayo y reconocido por ser uno de los porteros más goleadores de todos los tiempos, salió al cruce del brasileño Vinícius Jr que el 25 de marzo denunció durante una conferencia de prensa en la previa del duelo entre España y Brasil los ataques racistas que ha sufrido.

Vinícius, de 23 años y estrella del Real Madrid se pronunció sobre el racismo antes de enfrentar a España en el Santiago Bernabéu y llegó a las lágrimas mientras los periodistas le consultaban sobre la situación que ha vivido en diferentes campos del país ibérico.

"Es algo muy triste que viene pasando en cada partido, en cada día, en cada partido mío. También digo que no soy solo yo, no es solo en España, es en todo el mundo. En mi país hay dificultades por ser negro, siempre escogen a un blanco. A mi padre también le pasaba, no le contrataban por su color de piel. El racista es libre, no es denunciado", expresó el brasileño.

Las palabras de Vinícius hicieron eco en todo el mundo y no tardó en llegar a las portadas de diferentes medios de comunicación deportivos, sin embargo, algunas personas no estuvieron tan de acuerdo con sus declaraciones, tal y como pasó con José Luis Chilavert.

El paraguayo siempre se caracterizó por sus fuertes actitudes, así como sus polémicas declaraciones. En esta ocasión él utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para criticar duramente al brasileño del Real Madrid.

"Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el futbol es para hombres", expresó Chilavert en respuesta a una publicación hecha por VarskySports que citó el momento en el que Vinícius cuenta que sólo quiere jugar al futbol.

Las palabras no tardaron en volverse virales y muchos se indignaron por el comentario del paraguayo, pero otros incluso lo apoyaron.

Mientras eso sucede en redes sociales, Vinícius y Brasil se preparan para enfrentar a España en el Santiago Bernabéu a las 14:30 horas de este martes 26 de marzo.