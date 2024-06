La queja se basa en "falta de imparcialidad" y "errores garrafales" durante el partido contra Canadá, que terminó en empate sin goles y significó la eliminación de Chile en la Copa América 2024.

En su misiva, la ANFP detalló varias decisiones controvertidas tomadas por Roldán. "En el minuto 4 del partido, el árbitro no observó, o si lo hizo, no adoptó la decisión disciplinaria de expulsar al jugador N°15 de la selección de Canadá, por conducta violenta en perjuicio del jugador N°18 de la Selección de Chile, al producirse una evidente agresión cuando no existía contexto de disputa de balón", señala la queja.

Además, la ANFP destacó otro incidente en el minuto 27. "Se produce un error técnico y disciplinario evidente por parte del árbitro señor Roldán, quien de manera absolutamente errada interpreta que una disputa leal de balón por parte del jugador N°2 de Chile, don Gabriel Suazo, es merecedora de sanción técnica y junto con ello, pese a que ni por la naturaleza de la acción, ni por contexto táctico, existía posibilidad alguna de ataque prometedor por parte del equipo de Canadá".

Asimismo, la federación chilena cuestionó decisiones arbitrales en partidos anteriores de la Copa América 2024, alegando que perjudicaron directamente la participación de su selección. "Durante los primeros dos encuentros disputados en la Copa América por la selección chilena, hubo una serie de decisiones arbitrales cuestionables, que perjudicaron directamente la participación de nuestra selección para su continuidad en dicho campeonato", afirmó la ANFP.

📹 Audios del VAR tras la agresión a Echeverría. El VAR junto al 4to arbitro mencionan que: "Nada. No fue para pegar" y luego Roldán les dice a los jugadored: "Le pone el brazo así nada más".



Increible, pero cierto.

"Imposible competir"

El arquero y capitán de Chile, Claudio Bravo, se sumó a las críticas tras el encuentro contra Canadá. "Increíble que con la tecnología que existe a día de hoy en el fútbol te puedan cagar de esta manera, cuesta mucho entenderlo, imposible competir contra esto. Nos vamos con la frente en alto, entregamos todo", escribió Bravo en sus redes sociales.

La crítica de Bravo se centró en dos decisiones específicas de Roldán. En primer lugar, el árbitro no sancionó un codazo en el rostro a Rodrigo Echeverría, que ocurrió a los 4 minutos del partido y que ni el juez ni el VAR detectaron. Luego, en el minuto 27, Roldán expulsó a Gabriel Suazo tras una jugada que dio lugar a interpretaciones y que dejó a Chile con 10 jugadores.

Increíble que con la tecnología que existe a día de hoy en el fútbol te puedan cagar de está manera, cuesta mucho entenderlo, imposible competir contra esto.

Nos vamos con la frente en alto, entregamos todo!

Nos vamos con la frente en alto, entregamos todo! pic.twitter.com/2krYWv6PJr — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) June 30, 2024

El descontento con el arbitraje no fue exclusivo de Bravo. Arturo Vidal y Gary Medel, dos históricos de la selección chilena que no formaron parte de la lista oficial para la Copa América, también expresaron su malestar. "Otra vez robando, siempre lo mismo", publicó Vidal junto a una foto de Wilmar Roldán, en alusión a las decisiones arbitrales que consideraron injustas.

Tras el empate sin goles contra Canadá, Chile terminó tercero en el Grupo A de la Copa América 2024. En esta edición del torneo, solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la siguiente fase, lo que dejó a Chile y a Perú fuera de la competición. La 'Roja' se despidió del certamen con dos empates y una derrota: 0-0 contra Perú, 0-0 frente a Canadá y 1-0 ante Argentina.

El desenlace del Grupo A ha generado múltiples reacciones. Argentina, ya clasificada, cerró la fase de grupos con una victoria 2-0 sobre Perú, mientras que Canadá avanzó a los cuartos de final como segundo del grupo, tras el empate sin goles con Chile. Las decisiones de Wilmar Roldán en el encuentro contra Canadá provocaron una ola de críticas entre las figuras de la 'Roja', especialmente de Claudio Bravo.

Con la eliminación de la Copa América, Chile se concentrará en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, programado para septiembre. El próximo encuentro de la 'Roja' será contra Argentina el 5 de septiembre en el Monumental de Núñez, Buenos Aires. Posteriormente, Chile recibirá a Bolivia en casa el 10 de dicho mes.

Este proceso bajo el mando de Ricardo Gareca enfrenta un nuevo desafío, y la ANFP espera que sus reclamos sean atendidos para garantizar una mayor justicia en el arbitraje en futuros encuentros. La controversia en torno a las decisiones de Wilmar Roldán ha dejado una marca en la Copa América 2024, y la Federación Chilena de Fútbol busca que estas situaciones no se repitan.