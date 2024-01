¡Choque de titanes en Chivas! Chicharito vs. Faitelson: La entrevista que desató la polémica

La entrevista de TUDN, sin embargo, tomó un giro tenso cuando Faitelson abordó críticas previas sobre la concentración de Hernández y su incursión en temas extradeportivos como streaming y YouTube.

Hernández, sonriente, pero firme, respondió a las acusaciones de indisciplina en la selección, refutando que nunca incurrió en violaciones al reglamento. “Yo he sido fuerte en esta crítica de que has perdido la concentración, de que está más preocupado por temas de streaming, de youtuber, de que (Diego) Dreyfus te cambió el pensamiento y de la indisciplina en la selección que te costó un veto. No te quiero amargar la noche, es de fiesta, pero como periodista te tengo que preguntar eso, ¿qué me responderías?”, insistió Faitelson.

El delantero no esquivó la cuestión, ofreciendo una respuesta contundente que no solo abordó la crítica puntual, sino que también envió un mensaje a quienes dudan de su carrera y rendimiento.

“Indisciplina en reglamento nunca se tuvo, vamos a empezar de ahí. No es distracción David, somos seres humanos. En España, y Hugo Sánchez, Jorge Valdano o Fernando Hierro, lo pueden decir, día antes de la Champions, se bebe cerveza. ¿Por qué? Porque es la consciencia, no es el acto, es la consciencia. Cuando aceptas que todos tenemos nuestros recovecos, todos, Cristiano y Messi incluidos. Desde que empecé, todo lo que a la gente le ha molestado, es porque estoy dispuesto a vivir la vida, de adentro para afuera”, aventuró el máximo goleador de la selección mexicana.

“¡Yo quiero que me superen! Que me superen en seis como goleador de la selección. Porque eso significa que el futbol mexicano estaría creciendo. Por eso la gente no se atreve a ser líder, porque viene con precios, puede que no caigas bien, viene con que no tengas la recompensa instantánea”, agregó antes de agradecer a sus odiadores (haters) de manera irónica.

En medio de la tensión, la presencia de Francisco Javier González, Marc Crossas y Oswaldo Sánchez añadió un matiz adicional a la entrevista, destacando la intensidad del momento.

"Si Cristiano dice que es el más rico y el más guapo, lo aplaudes; si lo dice Chicharito, es un agrandado, ¿por qué?": @marccrosas

🇲🇽 https://t.co/i34jXuRlKe

🇺🇸 https://t.co/gq5NxWIm2J pic.twitter.com/o2RkoeQV4T — Zona TUDN (@Zona_TUDN) January 28, 2024

Cabe recordar que hace 4 días, el mismo Faitelson atizó el regreso del exjugador del Manchester United y el Real Madrid, en su cuenta de Twitter ironizando sobre la lesión de ligamentos que el futbolista sufrió durante su periplo por Los Ángeles Galaxy.

Regresó “Chicharito” a Chivas…

Ahora, falta, que también vuelva su “rodilla”… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 24, 2024

“Regresó ‘Chicharito’ a Chivas… Ahora, falta que también vuelva su rodilla”, escribió. Esto contrasta con lo que colocó estando en la presentación del ídolo en el estadio Akron, nada más que un simple “sin palabras” junto a una foto de las lágrimas del ahora jugador rojiblanco.