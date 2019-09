Chucky Lozano: “Cristiano me felicitó y me dio la bienvenida”

El Chucky Lozano y Cristiano Ronaldo anotaron en el duelo entre Nápoli y Juventus, en la Serie A. (Foto Prensa Libre: AFP)

El partido concluyó 4-3 a favor de la Vecchia Signora, pero el artillero nacido en la Ciudad de México anotó un gol en su primer partido en el campeonato italiano; además, mostró su calidad e ilusionó a los aficionados.

Lamentablemente para él y su equipo, el juego terminó en derrota para ellos, por un autogol de Koulibaly, al minuto 90+2.

“En el último gol de ellos se acercó un poco y me felicitó. Me dijo que bienvenido a Italia. Fue algo muy bonito, es un jugador espectacular, de otra serie, fue algo muy bonito, disfruté mucho del partido porque el equipo se vio muy bien y también por jugar contra grandes jugadores, no solo es Cristiano”, dijo Lozano a TUDN.

El próximo partido del Nápoli será el sábado 14 de septiembre en condición de local, frente a la Sampdoria, a las 10 horas (de Guatemala).

“Adaptándome a las costumbres, conociendo. Sé que llevo muy poco, pero gracias a Dios bien y con la confianza del técnico. Mi objetivo es trabajar, sumar al equipo, subir mi nivel de juego, aprender de los jugadores experimentados y aprender mucho del técnico”, añadió el mexicano de 24 años.

