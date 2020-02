Cinco cosas que debes saber de Haaland, el nuevo prodigio del futbol europeo

Erling Braut Haaland celebra uno de sus goles en la Champions para el Dortmund. (Foto Prensa Libre: EFE)

De los ocho goles en la Bundesliga, con una media de un tanto cada poco más de 38 minutos jugados (más uno en Copa), al intento del club alemán de protegerlo de los periodistas, cinco cosas a saber para descubrir al joven noruego, totalmente desconocido para el público hasta hace seis meses y que será el arma principal del Dortmund en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el París SG.

1. Leeds, papá y pronunciación

En noruego, Haaland se pronuncia ‘Holand’. “Pero yo ya no estoy en Noruega y me gusta escuchar ‘Haaland'”, dijo al llegar a Dortmund.

Hijo de Alf-Inge Haaland, 34 veces internacional noruego de finales de siglo XX, Erling Braut nació el 21 de julio del 2000 en Leeds, Inglaterra, donde su padre acababa de ser traspasado del Leeds United al Manchester City.

Debutó en la primera división noruega con el modesto club del Molde FK en junio de 2017 antes de cumplir los 17 años. Fichado en enero de 2019 por el RB Salzburgo, la cantera futbolística de Red Bull, fue traspasado el 1 de enero al Borussia Dortmund, club con el que ha firmado hasta 2024.

Marcó hat-trick en su debut oficial en Champions. Marcó 8 goles en 6 partidos de su primera fase de grupos. Y marcó doblete en su debut en rondas KO de Copa de Europa. Jamás se había visto algo igual en la máxima competición europea. Haciendo historia con 19 años. MONSTRUO. pic.twitter.com/2UBNy1NXt5 — Invictos (@InvictosSomos) February 18, 2020

2. Récords en Champions

La Liga de Campeones lo puso en los focos: autor de ocho goles en la fase de grupos (iguala en goles con Robert Lewandowski, con 10 dianas), se convirtió en el primer futbolista menor de 20 años en marcar en sus cinco primeros partidos de Champions. Ahora suma dos tantos con el Dortmund por el juego frente al PSG.

En septiembre, se convirtió también, con 19 años y 58 días, en el tercer jugador más joven en anotar un triplete (contra el Genk belga) en la competición reina del fútbol europeo. Solo las estrellas Raúl González Blanco y Wayne Rooney consiguieron esa gesta siendo aún más jóvenes.

Su próximo desafío europeo: el París SG en octavos de final.

3. Récords en Bundesliga

Al hat-trick en su debut en Alemania contra el Augsburgo, le siguió un doblete contra el Colonia en su segundo partido en Alemania, lo que valió para superar varias marcas en el campeonato germano.

Antes de que lo hiciera este delantero centro de mucha velocidad y técnica para su envergadura (1,94 m, 87 kg), ningún otro futbolista había marcado cinco goles en sus dos primeros partidos de Bundesliga en los 57 años de existencia del campeonato germano. Y menos aún, nadie lo había hecho en 59 minutos, lo que representa un gol cada 12 minutos jugados.

Ni Cristiano, ni Messi, ni Lewandowski, ni Raúl, ni Zlatan Ibrahimovic, ni Thierry Henry, ni nadie. Aquí está el jugador que más goles (10) ha marcado en su temporada de debut en la UEFA Champions League. Erling Braut Haland está haciendo lo nunca visto. RÉCORD HISTÓRICO. pic.twitter.com/mmr1J3WFoZ — Invictos (@InvictosSomos) February 18, 2020

El 18 de enero contra el Augsburgo se convirtió en el séptimo jugador en marcar tres goles en su primer partido en la Bundesliga, pero el único en haberlo hecho comenzando el encuentro como suplente y entrando en la cancha en el minuto 56 del duelo.

De los seis partidos que ha disputado hasta ahora con su nuevo equipo, Haaland solo ha faltado a la cita con el gol en uno de ellos, el que perdió el Dortmund 4-3 contra el Bayer Leverkusen (en la jornada 21 de la Bundesliga). Curiosamente, fue el único en el que el delantero noruego jugó los 90 minutos.

4. ¿Cuál es su secreto?

Haaland ya había impresionado a sus formadores en el RB Salzburgo por su dedicación y su implicación en los entrenamientos. En Dortmund destacó rápidamente por estas mismas cualidades: “Forma parte de los chicos que se entrenan a tope y que van a todos los duelos”, aseguró su veterano compañero Mats Hummels, campeón del mundo en el 2014, que ha visto muchos jóvenes talentosos a lo largo de su carrera. “Se ve que su rendimiento no se debe al azar y que hay muchas posibilidades que siga por esta vía (…) Su manera de abordar el trabajo, a su edad, me gusta particularmente. No creo que se deje deslumbrar por toda la locura alrededor de él, sino que simplemente va a continuar a lo suyo”.

#OJOALDATO – Erling Håland ha marcado más goles (10) en esta Champions League que que Barcelona (9), Valencia (9) o Atlético de Madrid (9), por poner solo algunos ejemplos. pic.twitter.com/7WbNXZtfcc — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 18, 2020

5. Protegido por el Borussia

El Borussia Dortmund ha tratado inmediatamente de protegerle de la locura mediática desatada tras sus logros. Luego de su doblete ante el Colonia en su segundo partido en Alemania, un numeroso grupo de periodistas noruegos le esperaba en zona mixta. Pero el club le hizo salir del estadio discretamente por una puerta anexa. “Para un chico joven, es embriagador, pero tenemos que poner las cosas en su sitio”, trató de justificar el director técnico del equipo, Sebastian Kehl.

Los medios se contentaron con algunas palabras en inglés a las cámaras de Sky tras el pitido final: “Es algo con lo que sueñas cuando eres niño. Es fantástico”, dijo Haaland después de acercarse al famoso fondo del Westfalenstadion conocido como el ‘Muro Amarillo’ para recibir la ovación de 25 mil hinchas.

En apenas mes y medio en Alemania, Haaland se ha convertido a base de goles en el principal arma ofensiva del equipo entrenado por Lucien Favre. Los defensores del París SG tendrán que vigilarle de cerca si no quieren ser víctimas del ‘prodigio noruego’.