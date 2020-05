Clubes de fútbol ayudan a buscar niños desaparecidos

Más de 200 clubes de fútbol se unieron este lunes al AS Roma para ayudar con videos difundidos en sus redes sociales en la búsqueda de niños desaparecidos en el mundo.

La Roma se asoció el año pasado a varias organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas y, en cada nuevo anuncio de fichaje, difundió un mensaje de búsqueda de niños desaparecidos.

Varios niños que aparecían en los videos de la Roma fueron después encontrados en Gran Bretaña, en Bélgica y en Kenia. Esta iniciativa fue por tanto ampliada a todo el fútbol con ocasión de la jornada mundial de los niños desaparecidos, este lunes 25 de mayo.

Desde el lunes por la mañana, muchos clubes entre los más importantes y los más seguidos en las redes sociales (Liverpool, Barcelona, Marsella, Borussia Dortmund, AC Milan, París SG, Real Madrid, Manchester United…), han difundido en Twitter sus mensajes de búsqueda de niños desaparecidos.

Según la Roma, “más de 200 clubes en todos los continentes” se unieron en esta iniciativa, que también tuvo el apoyo del ECA, el sindicato de clubes europeos.

We're proud to join the football community, @ICMEC_official and @ECAEurope to make sure #NoChildStandsAlone ❤️#InternationalMissingChildrensDay pic.twitter.com/Yncn2Hxwd5

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 25, 2020