¡Como en sus mejores tiempos! La espectacular jugada de Marcelo y su polémica expulsión en juego de la Copa del Rey

Flamante campeón de la Supercopa de España el pasado domingo, el Real Madrid continua su camino en la Copa del Rey después de un partido en el que sufrió y se reinvindicaron los menos habituales.

Marcelo, que recibió este jueves la tarjeta roja en el minuto 102 del partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Elche por “derribar a un adversario e impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol” y, “una vez expulsado, se dirigió” al árbitro Jorge Figueroa Vázquez y dijo “eres muy malo”, según relató el colegiado en el acta del encuentro.

No entiendo para qué existe el #VAR En esta toma se ve claramente que Marcelo toca el balón y no al jugador #ElcheRealMadrid

Este error arbitral estuvo casi le cuesta la eliminación de la #CopaDelRey pic.twitter.com/U8qu5Of3j6 — Pablo Alonso (@Pa_Alonso) January 20, 2022

La otra expulsión fue en el conjunto local, de Pere Milla en el minuto 120 por la segunda amonestación, de la que el árbitro informó en su acta: “Tras advertirle en varias ocasiones de que cesase sus protestas y decirle que no me gritara, se dirigió a mi en los siguientes términos ‘te grito porqué me da la gana'”.

Pero antes de abandonar el terreno de juego, Marcelo deleitó a los aficionados con una jugada que hizo recordar sus mejores momentos como futbolista: