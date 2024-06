Parte de lo emocionante de la Eurocopa es el balón; lo que representa, los colores y el diseño y en esta ocasión, la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania tendrá una pelota especial, que debutará en el juego inaugural entre Alemania y Escocia.

Adidas, se encargó de la fabricación de balón que se estará utilizando en la competencia europea, la marca alemana desplegó sus recursos para ofrecer un resultado estético y vanguardista.

Como es habitual en cada esférico nuevo de cada competencia internacional, se presenta novedades tecnológicas que aportan dinamismo al juego.

Según apunta la UEFA, "En el balón aparecen ilustraciones de cada uno de los estadios del torneo junto al nombre de cada ciudad anfitriona".

La pelota oficial se llama Fussballliebe, en alemán significa "Amor por el futbol".

Además de utilizar poliéster reciclado y tinta a base de agua, el llamativo Fussballliebe está fabricado con materiales biológicos más sostenibles que cualquier otro Balón Oficial Adidas anterior.

El esférico cuenta por primera vez en una Eurocopa con la tecnología Connected Ball de Adidas, que contribuirá a la toma de decisiones del VAR. Predomina el blanco, con toques negros, amarillos, rojos y verdes.

Cada capa del Fussballliebe, se ha ajustado para incluir materiales como fibras de maíz, caña de azúcar, pulpa de madera y caucho.

