Complicado debut de España ante Egipto en Tokio-2020 con empate y dos jugadores lesionados

España no pudo arrancar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con victoria, incapaz de marcar un gol ante Egipto (0-0). Ambas selecciones, que no estuvieron en Río 2016, firmaron tablas en el Sapporo Domo para sumar un punto en el Grupo C. Dani Ceballos y Óscar Mingueza sufrieron lesiones que podrían dejarlos al margen de la competición.