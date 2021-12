Con un golazo de Asensio el Real Madrid evita sorpresas contra el Inter y pasa como primero de grupo

Modric: “Siento que tengo menos de 30 años”

El croata Luka Modric, futbolista del Real Madrid, aseguró este martes que siente que tiene “menos de 30 años”, aunque tenga 36, al ser cuestionado sobre su gran estado de forma tras un encuentro del que fue nombrado mejor jugador tras la victoria frente al Inter de Milán (2-0).

“No sé (ríe). Me siento muy bien. Creo que no hay que mirar los años, hay que mirar lo que haces en el campo y cada vez se notan menos los años porque las carreras se prolongan. Me siento muy bien y siento que tengo menos de 30”, dijo en Movistar + tras el partido.

