Concacaf sorprende y anuncia que selección asiática jugará las próximas dos ediciones de la Copa Oro

Por medio de un comunicado publicado en su página web, la Confederación de Norte América, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) anunció este 19 de diciembre que la selección de Arabia Saudita tendrá participación en las dos próximas ediciones de la Copa Oro que se celebrarán en 2025 y 2027.

"Concacaf continuará con la tradición de incluir un invitado mundial, con las ediciones de 2025 y 2027 incluyendo a la selección nacional masculina de Arabia Saudita", es lo que escribió en el comunicado el ente que regula el futbol en la región.

Además de dar a conocer que la escuadra asiática será la invitada especial para las dos próximas ediciones de su torneo insignia, la Concacaf también estableció el camino de clasificación de las selecciones para su evento el próximo año.

Son ocho los equipos de la Concacaf que ya tienen boleto asegurado a la fase de grupos de la Copa Oro 2025: Canadá, Curazao, República Dominicana, El Salvador, Haití, México, Panamá y Estados Unidos, a estos se le sumará Arabia para un total de nueve ya clasificados y restan siete boletos.

Los cupos aún disponibles los disputarán 14 selecciones que están clasificadas para la fase preliminar que se jugará en marzo de 2025 para definir a los que llegarán a la fase de grupos.

Las selecciones que están en la fase preliminar ya fueron emparejadas en series eliminatorias a ida y vuelta, siendo los enfrentamientos los siguientes: Costa Rica vs. Belice, Jamaica vs. San Vicente y las Granadinas, Honduras vs. Bermudas, Guatemala vs. Guyana, Trinidad y Tobago vs. Cuba, Martinica vs. Surinam y Nicaragua vs. Guadalupe.

Guatemala al haber obtenido mejores resultados que Guyana en la Liga de Naciones de la Concacaf, contará con la ventaja de cerrar la llave en condición de local, así que el primer duelo se disputará en territorio del seleccionado caribeño.

Las preliminares están programadas para disputarse en la fecha Fifa de marzo de 2025, si bien aún no hay fechas oficiales, los juegos se estarían desarrollando entre los días 21 y 25.