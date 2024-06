Los ojos del mundo deportivo y de los amantes del futbol están puestos en el estadio de Wembley, donde este sábado se jugará la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Con este emocionante duelo, el fútbol europeo de clubes baja el telón de su temporada, presentando una contienda que promete ser épica y memorable.

El Real Madrid, reciente campeón de la Liga española, se perfila como favorito para alzarse con su decimoquinto título en el torneo, una victoria que agrandaría aún más su leyenda. Sin embargo, el Borussia Dortmund, quinto clasificado de la última liga alemana, buscará dar la sorpresa en Wembley y levantar la emblemática 'Orejona'. La pregunta en la mente de todos es: ¿será el gigante español el que celebre nuevamente o el conjunto alemán logrará una histórica victoria?

La previa del partido no solo estará marcada por la expectativa futbolística, sino también por un toque musical. Lenny Kravitz será el encargado de animar a los aficionados con una presentación de sus éxitos en el Kick Off Show de la final. "Me siento con mucha energía antes de mi actuación en la final de la UEFA Champions League en Londres, una ciudad que ocupa un lugar especial en mi corazón. Va a ser un acontecimiento muy emocionante antes de una final que significa tanto para tantos. Es una excusa perfecta para reunirse y disfrutar de la música y del sentimiento de camaradería, unión y cohesión, y estamos impacientes por mostraros todo lo que tenemos preparado", declaró el artista en una entrevista con la UEFA.

Entre los asistentes ilustres que se encuentran en Wembley destaca José Mourinho, quien, tras su paso por el Real Madrid, ahora se prepara para dirigir al Fenerbahce turco. Míchel Salgado, exdefensor del Real Madrid, también se hizo presente y concedió una entrevista a TNT Sports, en la que expresó su confianza en que los blancos ganarán su decimoquinto título.

El exjugador neerlandés Clarence Seedorf, acompañado del popular Receba, también forma parte del elenco de estrellas presentes. Jero Freixas, famoso creador de contenido, se tomó una foto con Rafa Villeda, presidente del Olimpia hondureño, quien disfruta de la final en vivo. Asimismo, Arsene Wenger, extécnico del Arsenal, y Zinedine Zidane, el entrenador de las tres Champions consecutivas con el Real Madrid, no podían faltar en este evento de primer nivel.

Jürgen Klopp NO podía perderse el regreso del Borussia Dortmund a una FINAL de UEFA Champions League. Por supuesto que el legendario DT alemán se presentó en Wembley. Los guió en 2013 y, ahora, los apoya en 2024. ECHTE LIEBE. pic.twitter.com/DjuMexSXrC — Invictos (@InvictosSomos) June 1, 2024

Entre las personalidades del fútbol que se han dado cita en Wembley están también el exdelantero Peter Crouch, quien compartió una foto en el estadio acompañado de Mourinho, McManaman, Ferdinand y Joe Cole. Jay-Z, una de las grandes celebridades del espectáculo, ha llegado para apoyar a su amigo Vinicius. Además, Jurgen Klopp, quien recientemente se despidió del Liverpool, ha venido a apoyar al Borussia Dortmund.

Jean Márquez, capitán del Deportivo Mixco, confirmó su presencia en Wembley a través de su cuenta de Instagram, mostrando su apoyo al Real Madrid al vestir la camiseta madridista. La final de la Champions League no solo es un evento deportivo, sino un punto de encuentro para figuras destacadas de diferentes ámbitos, todos unidos por la pasión por el fútbol.

