Copa Oro: México y Costa Rica se enfrentan por el boleto a las semifinales en Texas

Después de hacer rotaciones en la sorpresiva y criticada derrota ante Qatar en la última jornada de la fase de grupos, Jaime Lozano, seleccionador interino de México, volverá a jugar con su cuatro estelar en los cuartos de final ante Costa Rica.

Con su mejor once, Lozano consiguió victorias contundentes en contra de Honduras y Haití que le dieron crédito a su gestión ante los millones de hinchas locales, enojados por los fracasos del Tri en el Mundial de Qatar 2022 y la Liga de Naciones de la Concacaf.

El estratega volverá a alinear a un grupo liderado por Henry Martín, delantero de las Águilas del América, y César Montes, central del Espanyol.

Lozano aún cuenta con el apoyo de parte de los aficionados, que validan que es el primer entrenador mexicano del equipo desde Miguel Herrera, quien dejó el banquillo en 2015, y su juventud y ganas de prepararse, pero para aumentar a sus adeptos deberá eliminar a Costa Rica y seguir en al lucha por el título de la Copa Oro.

Costa Rica nunca ha derrotado a México en la Copa Oro, pero en los dos últimos enfrentamientos, ambos también en los cuartos de final, fue necesario el alargue: en 2015 México se impuso en los tiempos extra por 1-0, y en 2019 en la tanda de penaltis.

El equipo tico llega a este partido envuelto en críticas hacia su desempeño y al trabajo del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, a quien la prensa le señala que tras 2 años en el cargo no tiene una idea de juego clara y que el equipo ha perdido nivel.

En la fase de grupos Costa Rica perdió contra Panamá (2-1), empató a cero con El Salvador y derrotó a Martinica 6-4 en un partido loco y que marcó historia en el torneo, pues nunca antes en un partido de Copa Oro se habían anotado 10 goles.

A pesar de la fragilidad defensiva mostrada por el equipo, Suárez apostará por la misma línea comandada por los veteranos Kendall Waston y Francisco Calvo, con Celso Borges liderando el medio campo y Joel Campbell dirigiendo el ataque y guiando a los jóvenes delanteros Anthony Contreras y Josimar Alcócer.

