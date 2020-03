Coronavirus: Crisis podría provocar profundos cambios en el futbol, dice Infantino

“Necesitamos una evaluación del impacto económico global” provocada por la pandemia del coronavirus, señala el patrón de la instancia.

“Estimemos los daños, miremos cómo podemos cubrirlo, hagamos sacrificios y volvamos a arrancar”, añade.

Infantino precisa que eso no significa “comenzar de cero” y advierte que hay que “salvar al fútbol de una crisis que puede ser irreversible”.

“No sabemos cuando se volverá a la normalidad”, añade el dirigente suizo, de 50 años, que ve en la crisis una oportunidad.

“Podemos quizás aprovechar para reformar el fútbol dando un paso atrás. Con formatos diferentes. Torneos más reducidos, quizá con menos equipos, pero con más equilibrio. Menos partidos para proteger la salud de los futbolistas”, asegura Infantino, para quien todas estas propuestas “no son ciencia ficción”.

Javier Tebas, el presidente de la Liga española, salió rápidamente al paso de las declaraciones para mostrar su disconformidad: “Inoportunas declaraciones de Infantino, pero tiene razón, empecemos por eliminar fechas FIFA donde hay partidos sin interés, partidos de mundiales sin interés, mundial de clubes sin interés, … pretende destruir el fútbol que ha construido la historia”.

Infantino reveló que la FIFA está trabajando en derogaciones para los futbolistas cuyos contratos expiran el próximo 30 de junio. “Pensamos en modificaciones y derogaciones temporales al reglamento sobre el estatuto de los jugadores y los traspasos para proteger los contratos”, expone.

El dirigente insistió que todo ello significará “sacrificios”. “Son necesarias medidas rigurosas. Pero no hay otra opción. Todos tenemos que hacer sacrificios”.

