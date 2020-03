Coronavirus | El PSG suspende todas sus actividades de manera “indeterminada”

Les informamos que las actividades deportivas de todos nuestros equipos profesionales van a ser suspendidas provisionalmente por un período que comenzará mañana lunes 16 de marzo y hasta una fecha por ahora indeterminada”, anunció el club en un comunicado.

El equipo de Neymar y Mbappé dará más informaciones el miércoles, precisó el comunicado.

Déclaration officielle du Club

Suite aux annonces du Président de la République et du Premier Ministre, et dans le prolongement des décisions des autorités sportives, le @PSG_inside adapte ses activités et son fonctionnement en prenant les mesures nécessaires à la santé de tous.

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2020