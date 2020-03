Coronavirus: La Uefa enfatiza su “derecho inalienable” a organizar Eurocopa 2020

El dirigente esloveno hizo esta afirmación en su discurso inaugural del 44 Congreso de la Uefa, celebrado en Ámsterdam, poco después de unas declaraciones del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, en las que no descartaba la suspensión de la Eurocopa 2020 por el coronavirus.

Infantino participó este martes en el congreso de Ámsterdam ante las delegaciones de las 55 asociaciones nacionales de la Uefa y recordó que algunas de ellas han tenido “que tomar algunas decisiones importantes al respecto”, en referencia a los partidos suspendidos en Italia y Suiza por la propagación de la enfermedad.

“Todo organizador de una competición tiene que estudiar medidas y, por supuesto, y tomar decisiones. Es importante siempre cooperar con las autoridades, pero también lo es no entrar en pánico”, matizó el máximo dirigente de la Fifa.

En la apertura del Congreso, en el que la Uefa aprobó el presupuesto para la temporada 2020-2021, Ceferin también aseguró que “los principios de solidaridad, ascenso, descenso y ligas abiertas tampoco son negociables”.

💬 UEFA President Aleksander Čeferin hailed European football as “the greatest success story of modern-day sport” on Tuesday, but warned the wider European football family to put “purpose before profit”. #UEFACongress

— UEFA (@UEFA) March 3, 2020