Coronavirus: Puerta cerrada, esperar o cancelar; los escenarios que maneja la Premier League

La Premier quedó paralizada hasta por lo menos el 30 de abril, pero las opciones de que el futbol regrese en mayo no parecen reales.

Estos son los diferentes escenarios posibles que tiene la Premier:

Una opción que podría contentar a los clubes es jugar las nueve jornadas que restan a puerta cerrada, únicamente con personal esencial y difusores televisivos autorizados a acceder a los estadios.

Todos los partidos se jugarían en junio y julio en una o dos localidades del centro del país y en Londres.

Esto significaría que las plantillas y los cuerpos técnicos deberían aislarse y concentrarse en un campamento base, como pasa con las selecciones que participan en un Mundial; con estadios, hoteles y campos de entrenamientos desinfectados para evitar contagios.

Pero para poder aplicar este plan, con el que la mayoría de clubes estaría de acuerdo, debería producirse un cambio radical de la situación en el país, que sigue sumando muertos e infectados.

La situación se está degradando al punto de que las autoridades sanitarias han advertido que el país podría tardar seis meses como mínimo en volver a la normalidad.

Una mejora de la situación en los próximos dos meses es clave para que se pueda aplicar este plan.

Dado el impacto que el virus está teniendo en la sociedad, tampoco se vería con buenos ojos que el futbol regrese demasiado pronto, por lo que algunos preferirían esperar a que la epidemia esté bajo control.

Se espera que el pico de afectados en el Reino Unido llegue en junio, lo que significaría que el futbol estaría suspendido hasta agosto o septiembre.

Por otro lado, esperar y acabar la temporada aseguraría a los clubes recibir la totalidad del dinero de los difusores televisivos, unos €843 millones, que no percibirían si la campaña queda cancelada.

Pero esto tendría consecuencias en la temporada 2020-2021, con un calendario que debería recortarse para acabar a tiempo y permitir a las selecciones preparar la Eurocopa y la Copa América, retrasadas al año próximo por la pandemia.

Saturday 3pm normally means football. But at the moment it’s far more important everyone stays home. Do your bit. Protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/KpNKGUCVUe

— Harry Kane (@HKane) March 28, 2020