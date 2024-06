Costa Rica no oculta su meta en el partido ante Colombia y esa es dejar el arco en cero. Así de claro lo resumieron el seleccionador Gustavo Alfaro y el defensa Juan Pablo Vargas, a un día del partido del Grupo D de la Copa América en la conferencia de prensa en el State Farm de Glendale.

"Si no puede ganar empate porque esto es por sumatoria de puntos, no por tabla moral. Hay que tratar de llegar hacia el final del torneo dependiendo de uno. No perder es importante también. A mí me gusta tratar de competir, me llevo muy mal con la derrota", afirmó el estratega argentino.

Esa declaración la respaldó Vargas, que juega en el Millonarios colombiano, en respuesta a Miguel Ángel Borja, delantero cafetero que invitó a los ticos a salir a jugar y a proponer.

"Nosotros tenemos un planteamiento que ninguna declaración va a cambiar. Lo que sí pretendemos es dejar el arco en cero. Si un día no puede ganar, no pierda. Es una frase inteligente que se menosprecia y puede sonar mediocre, pero no lo es".

Alfaro agregó: "Yo no les digo a ellos que no entren a ganar. La ilusión es ganar un partido siempre, pero la actitud no se negocia. No se pueden garantizar resultados pero sí actitudes. Yo quiero defender con calidad no con cantidad".

Y sobre lo que espera de Costa Rica, Alfaro dijo que apenas está construyendo los cimientos de lo que quiere con la 'Sele'. "Podemos perder todos los partidos, lo que no podemos perder es la actitud. Quiero que mi equipo tenga la capacidad de transitar la incomodidad, de aprender a sufrir cuando no le salen las cosas".

Para su rival de este viernes el técnico sólo tuvo palabras de elogios. "Colombia es un gran equipo y jamás había llegado así, si se quiere, con esa prepotencia bien entendida de ganar la Copa", afirmó Alfaro.

"Es un equipo sólido que tiene muy claro a qué juega. Es muy difícil de controlar. Está en un pico alto de confianza. Esta debe ser la selección más fuerte que he visto de Colombia... Y vamos a tratar de ser una piedrita en el zapato", agregó el entrenador de 61 años.

Sobre lo que más le "teme" de la formación cafetera agregó: los "delanteros de Colombia son tan o más peligrosos que los de Brasil", ante la que Costa Rica igualó 0-0 en la primera jornada.

Y dejó en evidencia su cariño por un país que lo acogió desde el 2006. "Tengo que pedir 90 minutos de permiso al corazón porque no me va a cambiar el sentimiento por Colombia, pero ahora para mí no hay nada más importante que Costa Rica".

Vargas también expresó que lo importante es cómo se sientan ellos y no si los ven como un equipo que no deja jugar. "Nos interesa más cómo nos sintamos nosotros, poco nos preocupa como nos vea el rival".

El central de 29 años reveló que lo que más han trabajado es en el juego aéreo y la pelota quieta. "El balón parado gana partidos y debe trabajarse. Ya hemos analizado a dónde le gusta poner el balón a James. Nosotros también tenemos jugadores de buena talla y eso nos puede salvar el partido".

El jugador hizo un paréntesis de la Copa América y se refirió al fichaje de Radamel Falcao García, quien será su compañero en Millonarios.

"Uno como jugador siempre sueña con tener compañeros de esa clase y jerarquía, todos en algún momento lo tuvimos como referencia y espero aprender mucho de él dentro y fuera de la cancha. Será un gran capitán para nosotros en el equipo".