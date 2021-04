¿Cristiano, estás ahí? La prensa italiana cuestiona el rendimiento del portugués que no marca gol desde el 7 de abril

Cristiano Ronaldo durante el partido de la Serie A contra la Fiorentina no anotó. Foto Prensa Libre: EFE.

El portugués Cristiano Ronaldo se encuentra bajo la lupa en Italia tras cerrar el pasado domingo 25 de abril su tercer partido consecutivo sin anotar, algo que la Juventus pagó caro con un deslucido empate 1-1 en Florencia que complica sus opciones de clasificarse para la próxima Champions League.

La gris prestación de Florencia, en la que perdonó una gran oportunidad de cabeza en los últimos minutos, disparó las especulaciones sobre su estado físico, pero sobre todo mental, con la prensa italiana que sigue preguntándose si el futuro de CR7 seguirá siendo en la Juve.

Una sequía de tres partidos, que para la mayoría de los futbolistas pasaría casi desapercibida, le pasa factura al luso en un momento en el que su aportación es determinante para salvar a una temporada ya por debajo de las expectativas iniciales.

La Juventus bajó a la cuarta posición en la Serie A, la última que da acceso a la Liga de Campeones, y podría ser alcanzado este lunes por el Nápoles, si gana al Torino.

La última diana de Cristiano se remonta al 7 de abril, cuando anotó el 1-0 en el triunfo por 2-1 contra el Nápoli. Desde entonces, no ha visto puerta contra el Genoa, el Parma y la Fiorentina, además de perderse por lesión la visita al Atalanta.

En estos cuatro partidos, la Juventus sumó dos victorias, en casa contra el Genoa y el Parma, perdió contra el Atalanta y no pasó del 1-1 contra la Fiore en el estadio Franchi.

CR7 fue inundado de críticas tras el juego Juventus vs. Genoa por haber presuntamente lanzado al suelo su camiseta al acabar el partido, aunque según otras versiones se la quitó para regalarla a un recoge pelotas, y este domingo acabó el cruce de Florencia sin poder rematar a portería.

“¿Qué le pasa?”, es la pregunta que se hace la prensa deportiva italiana este 26 de abril.

La falta de condición atlética tras una temporada de alta intensidad, la desilusión por la segunda eliminación consecutiva en los octavos de final de la Liga de Campeones y una Serie A en la que su equipo ya lleva meses fuera de la lucha por el título son algunas de las posibles razones del momento negativo.

Tras estar acostumbrado a llegar hasta el final, y en cuatro casos conquistar, la Liga de Campeones en sus nueve años en el Real Madrid, el luso se despidió de la Copa de Europa sin poder marcar en la fase de eliminación directa.

Su contrato con la Juventus expira en junio de 2022, pero los resultados negativos y la crisis económica de su equipo podrían convencerle en buscar otras soluciones.

Hay que descartar en este momento su regreso al Real Madrid, pero según los medios italianos el Manchester United, donde ganó la primera de sus cinco Copas de Europa, y el París Saint Germain son otras opciones a tener en consideración.

Eso sí, el técnico de la Juventus, Andrea Pirlo, no dudó en defender a su estrella: “Para mí no hizo un mal partido. Atléticamente estuvo mejor que en otros juegos, tuvo ocasiones que no pudo aprovechar, pero no lo hizo mal”.

“El equipo está desconectado, sin juego, sin alma, con Cristiano pareciendo un fantasma sobre el campo, deambulando, casi desinteresado por el partido”, explicaba Corriere della Sera tras el último empate con la Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport en un artículo-resumen de lo que fue el partido del portugués ante la Fiorentina se preguntan: ¿Cristiano, estás ahi?