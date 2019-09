Cristiano Ronaldo no asiste a la gala de “The Best”

Cristiano Ronaldo fue determinante para el triunfo de su equipo el fin de semana. (Foto Prensa Libre: AFP)

La baja de CR7 se ha confirmado tras no entrar en la lista de convocados por el técnico Maurizio Sarri para el encuentro ante el Brescia, al sufrir “una leve fatiga en un aductor, lo que será controlado en las próximas horas según informa el club.

Previamente, Maurizio Sarri, en la rueda de prensa previa a la visita de este martes al recién ascendido Brescia, destacó que el portugués tiene unos pequeños problemas en los abductores.

“En el último entrenamiento previo al partido tomaré unas decisiones sobre quiénes alinear. Cristiano tiene unas pequeñas molestias en los abductores y estaré pendiente de sus condiciones”, afirmó Sarri, cuyo equipo es segundo en la Serie A, con 10 puntos, a dos del líder Inter de Milán.

Además, según informó el periodista Edu Aguirre el portugués Cristiano Ronaldo no asistió a los premios The Best, debido a la misma lesión.

🚨PRIMICIA @EduAguirre7🚨

CRISTIANO RONALDO NO ACUDE a la gala 'THE BEST'

¡TODOS a #TheBestMega! pic.twitter.com/p5tlajqJMb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2019

Cristiano, de 34 años, jugó los cinco partidos del Juventus en esta temporada, sin nunca ser sustituido, y lleva dos goles y una asistencia.

Sarri, asimismo, informó de que el argentino Gonzalo Higuaín, quien sufrió una fuerte contusión en la nariz en el último partido liguero ganado 2-1 contra el Hellas Verona, apunta a Brescia.

“Afortunadamente Higuaín no ha sufrido fracturas en la nariz y debería estar disponible”, explicó el técnico del Juventus, quien sustituyó a Massimiliano Allegri este verano.

