Cristiano recibe el Golden Foot: “Daré siempre lo mejor para seguir marcando”

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, recibió este domingo el Golden Foot 2020, premio que consiste en una réplica del pie derecho del ganador bañada en oro y que se otorga a un jugador en activo con al menos 28 años, informó el equipo turinés en un comunicado.

“Recibir este premio es un honor. Me alegra que las huellas de mis pies estén al lado de las de otros grandes campeones. Daré siempre lo mejor para seguir jugando bien y marcando”, aseguró Cristiano en declaraciones publicadas por el Juventus.

Louis Ducruet, hijo de la princesa Stephanie de Mónaco, en calidad de representante del príncipe Alberto II de Mónica, entregó el trofeo a Cristiano Ronaldo.

I am honored to win the @goldenfootofficial and to be immortalised on the Champion Promenade in Monaco, together with some of the greatest football legends of all time! I am truly humbled and want to thank the fans all over the world for having voted for me #goldenfoot2020 pic.twitter.com/HEWgjDUxgV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 20, 2020