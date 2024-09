El pasado jueves 5 de agosto, el delantero portugués Cristiano Ronaldo hizo historia luego de anotar el gol número 900 de su carrera durante el encuentro contra la selección de Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA.

La escuadra lusa derrotó 2-1 al combinado croata comandado por Luka Modrić, y el actual jugador del Al-Nassr fue el autor del segundo gol del compromiso, al minuto 34'.

El nacido en Funchal no fue capaz de contener la emoción tras conseguir su anotación y se lanzó al césped del Estadio da Luz, mientras algunas lágrimas corrían por su rostro.

Al término del encuentro, todas las cámaras se volcaron sobre Ronaldo, ya que los medios de comunicación querían conocer qué sentía el portugués tras haber conseguido uno de sus logros más importantes.

Portugal vs Croatia [2]-0 Cristiano Ronaldo. He couldn't even believe it☺☺ pic.twitter.com/hVEI7AxpeU

Una de las pocas personas que logró conversar con Cristiano al final del compromiso fue el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano, especializado en los fichajes en el mundo del fútbol.

Romano compartió las declaraciones de Ronaldo a través de su cuenta de X (Twitter) y mencionó que la motivación del portugués es disfrutar el futbol, ya que de esa manera los récords llegarán de forma natural.

Posteriormente, el italiano citó textualmente al astro portugués, en donde aseguró que el hecho de haber ganado una Eurocopa con Portugal, "es el equivalente a ganar una Copa del Mundo".

“Ya he ganado dos títulos con Portugal que soñaba mucho, ya no me motiva eso”, mencionó el cinco veces ganador del Balón de Oro, que ganó la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de 2019.

La publicación de Romano rápidamente se viralizó en redes sociales y los internautas asegurán que las declaraciones de Ronaldo son un dardo para sus dos rivales más grandes, el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé.

🇵🇹 Cristiano: “Portugal winning Euros is equivalent to winning a World Cup”.



“I've already won two trophies for Portugal that I really wanted. I'm not motivated by that”.



“I'm motivated by enjoying football and the records come naturally”. pic.twitter.com/FX1GN0VHbX