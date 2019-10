Cristiano Ronaldo conmueve al confesar qué lo hace más feliz y qué lo pone triste

Cristiano Ronaldo sonríe durante la conferencia de prensa de la Champions League. (Foto Prensa Libre: AFP)

En la previa del juego de este martes de la Juventus frente al Lokomotiv, en la Champions League, el astro portugués abrió su corazón y en conferencia de prensa conmovió con sus palabras.

Una de las preguntas que le hicieron fue qué lo pone triste. Él respondió: “¿Qué me pone triste? Es cuando la gente no dice la verdad. Me hiere. Pero en el futbol, no hay muchas cosas, como dice la prensa, que puedan ponerme triste”.

“Yo sé lo que vende, pero para mí eso no es lo más importante, porque aparte del fútbol tengo una vida, una familia, mujer e hijos y para mí el esto es lo más importante”, añadió CR7.

Cristiano ha mostrado en las redes sociales lo mucho que disfruta de compartir con su esposa e hijos, y en varias ocasiones ha asegurado lo importante que es su familia para él.

Después de esta pregunta, Cristiano contestó lo opuesto. ¿Qué lo hace más feliz?

“Ganar. Anotar goles. Llegar a casa y ver a mis hijos felices. Que me digan ‘felicidades papá, por haber anotado’. Esto me hace feliz y es mi motivación para ir a entrenar”, confesó Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid.

