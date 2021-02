Cristiano Ronaldo cumple 36 años: los momentos clave desde Funchal hasta llegar a Turín

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus de Turín, celebra este cinco de febrero su cumpleaños 36 ya proyectado eternamente en la historia del fútbol tras una carrera de leyenda, muy lejos de acabar, en la que salió de la pequeña Funchal y se sobrepuso a las adversidades hasta convertirse el pasado dos de febrero, con su doblete al Inter de Milán, en el máximo goleador de todos los tiempos, con 763 tantos en competiciones oficiales.

Pasan los años, cambian las ligas, los clubes, sus posiciones en el campo y sus maneras de marcar, pero no hay diferencias en su rendimiento. Contar con Cristiano en el campo es sinónimo de goles, compromiso, liderazgo, récords y, sobre todo, éxito.

Cristiano ya levantó al cielo 31 trofeos, entre su carrera en los clubes y en la selección de Portugal, y selló una serie interminable de récords de equipo y personales que alimentan su insaciable ambición y ganas de superación.

El último récord, según algunas estadísticas, llegó en San Siro. Con su doblete endosado al Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Copa Italia, Cristiano alcanzó los 763 goles y superó al brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé” y el checoeslovaco Josef Bica, ambos con 762, como mejor goleador de la historia del fútbol.

Otros registros, sin embargo, le sitúan en cuarta posición, al conceder 805 a Josef Bica, 772 a Romario, y 767 a Pelé. Incluso en este caso, es cuestión de tiempo para que CR7 deje atrás estas marcas.

Siempre ha cuidado su cuerpo de forma excepcional, entrenando con constancia, comiendo de forma saludable y durmiendo las horas necesarias, lo que le ha permitido mantener un rendimiento sobresaliente hasta la actualidad.

También ha aprendido a gestionar sus energías, después de llegar hasta los treinta años rozando, con algunas excepciones, como en el curso 2009-2010, cuando sufrió un serio problema en un tobillo, los sesenta partidos por temporada, entre club y selección lusa.

Con el Juventus ha disputado 43 partidos en el curso 2018-2019 y 46 en el 2019-2020, aunque sacarle del terreno de juego durante los partidos sigue siendo una decisión “atrevida” para sus técnicos. Le tocó este martes a Andrea Pirlo ver como el luso estaba fastidiado cuando fue sustituido en los últimos veinte minutos.

Lo tomó con una sonrisa al acabar el partido Pirlo, que también tuvo una exitosa carrera de futbolista y conoce bien las emociones que se viven en el campo.

Cinco Copas de Europa, cinco Balones de Oro, títulos ligueros conquistados en Inglaterra, España e Italia, una Eurocopa y una Liga de Naciones levantadas con Portugal son solo algunos números que marcan la carrera de Cristiano y que describen solo parcialmente su trayectoria en el mundo del fútbol.

Firmó 5 goles con el Sporting Lisboa, 118 con el Manchester United, 451 con el Real Madrid y 87 con el Juventus, además de 102 con Portugal.

Já sabíamos, mas agora é oficial: CR7 foi eleito o melhor jogador europeu da última década! 🐐 #VamosTodos #VamosComTudo

We all knew it but now its official: #CR7 was named the best european player of the decade! 🐐 #TeamPortugal pic.twitter.com/VUJRJT1UfX

— Portugal (@selecaoportugal) February 3, 2021